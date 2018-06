Aunque la moda no incomode, como mencionó Elle, hay tendencias que son un hazmerreír como el caso de los Crocs que vienen con medias tipo futboleras, ¿sería a propósito del Mundial de Rusia 2018?

El artículo continúa abajo

El diseño fue hecho por Alife, marca de ropa deportiva neoyorquina que colaboró con Crocs para sorprender a sus compradores con estas medias sandalias o sandalias con medias, una idea que a pocos se les pasaría por la cabeza, pero que ya es un hecho.

Los zapatos deportivos vienen en color blanco, pero las medias son largas, de textura gruesa, con un resorte en la parte superior, y llevan dos franjas de colores rojo y azul. El exclusivo diseño se encontrará en las calles a partir del 14 de junio y costará 140 dólares (más o menos 396 mil pesos colombianos).

Este es el curioso ‘modelito’:

@johnbcrist what do you think of crocs with built-in socks? pic.twitter.com/ncQvGPAZl7

— Dan (@DanWeiner_) June 3, 2018