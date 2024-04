Si bien existe una claridad alrededor de que todos deben cepillarse los dientes, por lo menos, dos veces por semana, el debate en el mundo de la odontología se traslada hacia los momentos en que se debe hacer este cepillado en las mañanas.

Y es que, mientras unos se cepillan los dientes luego de desayunar y otros lo hacen antes de la primera comida del día, los profesionales no tienen claridad sobre cuál es la mejor opción, y los estudios al respecto no han dado una respuesta contundente.

Según le contó el doctor Apoena de Aguiar Ribeiro, dentista pediátrico y microbiólogo de la Universidad de Carolina del Norte a The New York Times, los estudios sobre este tema han sido “mixtos y limitados, por lo que no hay una respuesta definitiva”.

Sin embargo, Ribeiro arrojó una claridad al medio estadounidense, y es que cuando despertamos en la mañana, tenemos el nivel más alto de bacterias en la boca (eso explica el mal aliento), por lo que existe cierta emergencia para eliminarlas.

El problema radica en que si no se cepillan los dientes antes de desayunar y en esta comida se consumen alimentos como cereales, panes o productos similares, explican al medio, lo que pasa es que se terminan alimentando y multiplicando a estas bacterias en nuestra boca, lo que facilita que estos microorganismos aumenten y liberen ácidos que produzcan caries.

Por su parte, el doctor González-Cabezas, otro entrevistado por The New York Times, se fue en contra de esta tesis, ya que, según él, tras cepillarse los dientes antes de desayunar podrían sobrevivir bacterias que, tras comer, se multiplicarían con los restos de estos alimentos.

En síntesis, aunque la falta de literatura en el tema ha impedido una respuesta sólida, ambos expertos coinciden en que, sea antes o después del desayuno, lo recomendable es no salir de casa sin cepillarse los dientes.

