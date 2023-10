Recuerdo que en el libro La sed del escritor colombiano Enrique Patiño se describía un mundo distópico en el que el agua dejaba de existir y los humanos se morían de sed. Tengo memorias vagas del protagonista que en su lucha, trató de sobrevivir en un paisaje árido, un desierto, sin muchas esperanzas.

Ese escenario, en la mente de una niña de doce o trece años, atemorizaba. Solo pensar que el agua pudiera desaparecer daba miedo. También lo conversé con varias amigas del colegio que leyeron el libro y sus caras de terror eran las mismas que la mía.

En ese momento no lo sabía pero es una realidad que existe desde hace muchos años en varios territorios del mundo. Para no irnos lejos, en Colombia, La Guajira es una de esas regiones azotadas por la desigualdad y el abandono estatal.

Escuchamos desde hace años el problema por el agua contaminada de La Guajira y que los niños están en riesgo por falta de agua potable. ¿Cómo es vivir sin agua?, ¿o sin poder tomarla por miedo a que esté contaminada?

Ahora con el conflicto entre Israel y Hamás, cuando leí que dejarían a la Franja de Gaza aislada sin agua ni electricidad pensé en todos los niños, jóvenes y familias enteras que luchan por salir adelante, por vivir mejor, lejos de la guerra.

En las imágenes observo a jóvenes haciendo largas filas con botellas de plástico para llenarlas con lo poco que queda.

Pienso en la gente en medio de una guerra, en el hambre, la sed y el carraspeo en la garganta por el polvo que dejan las bombas. Pienso también en las enfermedades a las que están condenando a estas personas que dejan de tener el derecho a agua potable.

Frente a esta restricción por parte de Israel, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que ya se está acabando el agua potable, por lo que las familias se ven obligadas a usar agua contaminada de los pozos.

“Se están viendo obligados a utilizar agua sucia de los pozos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua”, advirtió el organismo internacional en su cuenta oficial en X.

“Necesitamos una pausa humanitaria de inmediato para garantizar el acceso sin obstáculos (de ayuda para) los niños y las familias de Gaza”, subrayó Unicef.

Children and families in Gaza have practically run out of water.

They are now forced to use dirty water from wells, increasing risks of waterborne diseases.

We need an immediate humanitarian pause to ensure unhindered and safe access to children and families in Gaza. pic.twitter.com/GtVbCPdJQP

— UNICEF (@UNICEF) October 16, 2023