Consumir huevos es un gran aporte nutricional para el organismo, sobre todo, de niños en desarrollo y crecimiento y de embarazadas que deben estar al pendiente de que su hijo crezca sano y fuerte.

Está demostrado científicamente, por ejemplo, que la yema contiene un nutriente denominado Colina, el cual es necesario para la formación del cerebro en los niños y previene el deterioro cognitivo que se relaciona con el envejecimiento, de acuerdo con datos consignados en Semana.

Comerlo en sus diferentes formas de preparación: cocidos, huevos revueltos, fritos o en otros alimentos es indispensable para brindarles calorías al cuerpo; sin embargo, hay quienes temen consumirlo mucho porque muchas veces en restaurantes o en casa se hace frito.

¿Cómo fritar un huevo sin usar aceite?

Lo primero que se necesita para fritar un huevo sin aceite es un sartén antiadherente, ya sea de cerámica o de teflón, para que no se pegue la yema y la clara. Importante, si el recipiente no tiene esas características no se logrará el resultado esperado.

Una vez depositado el contenido del huevo en la sartén, se procede a tapar el recipiente para que el vapor cocine el alimento y quede como de revista, sin necesidad de untarlo con aceite.

¿Cuántas calorías tiene un huevo a la sartén sin aceite?

Fritar un huevo de esta manera no solo es un ahorro para el bolsillo sino un beneficio para la salud de quienes por razones médicas no pueden consumir grandes cantidades de grasas vegetales o animales.

Las calorías de un huevo frito rondan entre las 160 y las 210, mientras que hacerlo sin aceite puede contener entre 90 y 110, según detalles suministrados por el portal Alimente.

