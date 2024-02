Una de las preguntas más frecuentes que se hacen quienes tienen perros es cuántos años vivirá su mascota. El cálculo, usualmente, suele ser anecdótico. Pero, para despejar con más precisión esa duda y saber cuál es la esperanza de vida de las principales razas, un equipo de científicos exploró datos de 584.734 perros. Sus conclusiones acaban de ser publicadas en la revista Scientific Reports, del grupo Nature.

“El enfoque que utilizaron los investigadores fue fantástico”, le dijo al periódico The New York Times, Audrey Ruple, epidemióloga veterinaria del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (EE.UU.) y quien no hizo parte de la investigación.

A lo que se refiere Ruple es la diversidad de datos que lograron recopilar los autores del artículo. Para hacerlo, exploraron bases de datos de registros de razas (45,0%), corporaciones veterinarias (26,5%), compañías de seguros para mascotas (17,1%), organizaciones benéficas de bienestar animal (5,9%) e instituciones académicas (5,5%) de Reino Unido. Entre ellos había también registros de 284.734 individuos que ya habían muerto.

“Esta gran cantidad de datos nos permitió dividir la heterogeneidad de las estimaciones de supervivencia entre poblaciones, comparar las longevidades estimadas e identificar a quienes corren mayor riesgo de muerte prematura”, apuntó el grupo de investigadores, liderado por Kirsten McMillan, de la organización Dogs Trust de Londres.

Sin dar muchos rodeos, los científicos recopilaron información de las 155 razas más comunes, y las otras agruparon en la categoría de “mestizas”. Sin embargo, son claros en señalar que las tendencias que detectaron podrían variar en otros países.

De acuerdo con su análisis, la esperanza de vida promedio de los perros fue de 12,5 años, aunque es un dato que tiene una gran variación dependiendo de la raza. Por ejemplo, el que tiene la esperanza de vida más corta es el perro pastor caucásico, con solo 5,4 años. En cambio, el Lancashire Heeler tiene la mayor esperanza de vida: 15,4 años.

Viven más las razas pequeñas

Al dividir los perros según su tamaño, los investigadores concluyeron que las razas pequeñas vivían más tiempo que las grandes. En promedio, 12,7 años frente a 11,9 años.

Otra conclusión llamativa a la que llegaron los autores tiene que ver con la forma del hocico de los perros. Todo parece indicar que los que lo tienen plano (o braquicéfalo, en términos más técnicos), como el bulldog francés, viven menos. Su esperanza de vida es de 11,2 años. La de los que tienen la trompa media y larga, por otro lado, es de 12,8 y 12,1 años, en promedio.

En palabras un poco más prácticas, eso quiere decir que una raza pequeña y con trompa alargada, como un perro salchicha, puede vivir mucho más tiempo que un bóxer, una raza que es grande y tiene la cara plana.

Hay un dato más que vale la pena destacar. Los perros de “raza pura” viven un poco más que los perros que han sido cruzados: 12,7 años frente a 12 años.

Según le dijo McMillan a The New York Times, ahora lo clave es investigar por qué unos perros pueden viven más que otros. ¿Cuáles son esos factores que inciden en la esperanza de vida? ¿Por qué algunas poblaciones están en riesgo de muerte prematura? “Ahora podemos empezar a investigar por qué”, aseguró. “Esto nos brinda la oportunidad de mejorar la vida de nuestros perros”.

Esta es la lista de las razas que viven más y menos años, según el estudio, publicado este 1 de febrero (con información de Scientific Report y The New York Times):

