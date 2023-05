El armario de una mujer está lleno de opciones, pero es esencial contar con algunas prendas básicas que formen la base de cualquier atuendo. Estas piezas versátiles y atemporales permitirán crear ‘looks’ elegantes y sofisticados en cualquier ocasión. En Colombia tres marcas bajaron los precios de su ropa para que las mujeres puedan variar su closet.

Aquí le dejamos las cuatro prendas básicas que no pueden faltar en el armario de una mujer.

(Vea también: Así puede acelerar el secado de la ropa en casa, sin empaparse en el intento)

Qué prendas básicas debe tener una mujer en su armario

La camisa blanca

Comencemos con la camisa blanca, un clásico infalible que nunca pasa de moda. Esta prenda es extremadamente versátil y puede adaptarse a diferentes estilos y ocasiones. Ya sea que la combine con unos jeans para un look casual o la combine con una falda lápiz para un toque más elegante, la camisa blanca siempre la hará lucir pulida y con estilo. Además, es una excelente opción para complementar prendas estampadas o coloridas, ya que aporta equilibrio y sofisticación al conjunto.

El blazer negro

Otra prenda básica que no puede faltar en el armario de una mujer es el blazer negro. Esta prenda es un verdadero comodín, ya que puede transformar por completo cualquier look. Ya sea que lo use sobre un vestido, una blusa o una camiseta, el blazer negro le brindará un toque de elegancia instantáneo. Además, es perfecto para ocasiones más formales, como reuniones de trabajo o eventos sociales. No dude en invertir en un blazer de buena calidad, ya que será una pieza que la acompañará durante mucho tiempo.

Los jeans ajustados

Los jeans ajustados son una prenda básica e imprescindible en el guardarropa de cualquier mujer. Brindan comodidad, versatilidad y estilo al mismo tiempo. Puede optar por un corte recto, pitillo o boyfriend, según su preferencia y tipo de cuerpo. Los jeans ajustados combinan perfectamente con una camiseta básica para un look casual o con una blusa elegante para una ocasión más formal. Además, puede añadir accesorios como cinturones o joyas para darle su estilo.

(Vea también: 7 trucos para que su ropa no esté arrugada y siempre se vea como nueva)

El vestido negro

Por último, pero no menos importante, el vestido negro es una prenda esencial en el guardarropa de una mujer. Ya sea un pequeño vestido negro para una noche de fiesta o un vestido más largo y formal para eventos elegantes esta pieza nunca defrauda. El vestido negro es atemporal, elegante y puede adaptarse a diferentes estilos y ocasiones. Puede combinarlo con tacones altos y accesorios llamativos para una apariencia más glamurosa o con zapatos planos y una chaqueta de jean para un look más casual.

Tener estas cuatro prendas básicas en su armario le brindará infinitas posibilidades para crear looks elegantes y con estilo en cualquier momento. Combínelas con prendas y accesorios complementarios para reflejar su personalidad, y sentirse segura y sofisticada en cada ocasión.