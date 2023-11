Colombia es uno de los países que menos gastos per cápita hace en materia de salud entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) , así lo reveló un reciente reporte publicado por dicha organización. De acuerdo con ‘Estado de la salud’, que recoge datos de 2022, la inversión per cápita que hace el país es de US$ 1.181. Recientemente, enfermo de párkinson pudo volver a caminar; científicos descubrieron la forma de ayudarlo.

De acuerdo con la organización, Colombia invierte 8,1 % del PIB en materia de salud. En otros temas generales, en el país hay 2,5 doctores en ejercicio, 1,6 enfermeras y 1,7 camas por cada 1.000 habitantes.

El informe también hizo una radiografía de cómo está la salud de los colombianos en diferentes aspectos. Uno de ellos fue el de esperanza de vida que aumento en varios países del bloque. Australia, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, México, Colombia, Noruega y Nueva Zelanda vieron incrementas las expectativas de vida entre 2019 y 2021.

Hay un dato en el que Colombia no figura tan bien y es el de mortalidad de recién nacidos. Si bien la Ocde aún no ha llegado al meta trazada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el país la cifra se ubica en 16,5 por cada 100.000 recién nacidos. Este promedio se contabiliza hasta 2021.

En materia de mortalidad maternal, Colombia se ubica en la tercera casilla. Se contabilizan 74,8 mujeres que fallecen tras dar a luz por cada 100.000. El promedio de la Ocde está en 10,9 por cada 100.000.

El país que menos gasto hace, de acuerdo con este informe, es México. El país azteca hace un gasto de US$ 1.181 per cápita. Lo que le representa 5,5 % de su PIB. En cuanto al sistema de salud, se revela que en México hay 2,5 médicos, 2,9 enfermeras y 1 cama por cada 1.000 habitantes.

Costa Rica es el tercero que menos gasta. De acuerdo con el informe, su gasto per cápita es de US$ 1.658. De este país solo se tiene el registro de camas por cada 1.000 habitantes. Esta se encuentra en 1,2.

