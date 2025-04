Un desafío matemático ha puesto a prueba la agilidad mental de miles de personas en las redes sociales. La pregunta, aparentemente sencilla, ha causado un intenso debate y una amplia variedad de respuestas: ¿Cuál es el resultado de (56 – 17) 2 – 120 + 40 ÷ 2? Este acertijo ha demostrado que incluso las operaciones básicas pueden convertirse en un reto cuando se combinan, y ha resaltado la importancia de recordar las reglas del orden jerárquico.

Para llegar a la conclusión de esta expresión, que es muy parecida a la construcción aritmética 100 – 10 (35 ÷ 7) + 20, se debe aplicar muy bien la información y la observación para no empezar a desarrollarla de una manera desordenada y loca por el afán de terminarla primero, lo que no asegura que esté bien, pues en este mundo de los números lo importante no es la velocidad sino la exactitud.

La respuesta correcta a este enigma matemático es -22. Para llegar a ella, es necesario seguir el orden correcto de las operaciones: primero, se resuelve la operación dentro del paréntesis (56 – 17 = 39), luego se hace la multiplicación (39 x 2 = 78), después la división (40 ÷ 2 = 20), y finalmente la resta y la suma (78 – 120 + 20 = -22). Acá, el paso a paso:

(56 – 17) 2 – 120 + 40 ÷ 2 =

39 x 2 – 120 + 40 ÷ 2 =

78 – 120 + 40 ÷ 2 =

78 – 120 + 20 =

-40 + 20 = -22

¿Cómo se resuelven las operaciones con paréntesis?

En el mundo de las matemáticas, los paréntesis son como señales de tráfico que indican el orden en que se deben hacer las operaciones. Imagine que tiene una expresión como 2 + (3 x 4). Los paréntesis dicen que primero se deben multiplicar 3 por 4, y luego sumar 2 al resultado. Es como seguir un camino marcado, donde los paréntesis son la guía para obtener la respuesta correcta. (Vea también: ¿Cuánto es 12 ÷ 12 + 12 × 12 – 12 ÷ 12? Acertijo que confunde a más de uno) Cuando se encuentran con múltiples paréntesis dentro de una misma expresión, es importante resolverlos de adentro hacia afuera. Es como pelar una cebolla, capa por capa. Primero solucionar las operaciones dentro de los paréntesis más internos, y luego se continua con los paréntesis externos. Este orden asegura que cada operación se efectúe en el momento adecuado, evitando confusiones y errores en el resultado final. ¿Cuál es la regla para los paréntesis en matemáticas? La regla fundamental es clara: primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis. Esto significa que, si una expresión matemática contiene paréntesis, las operaciones dentro de ellos tienen prioridad sobre cualquier otra operación fuera de ellos. Esta sencilla regla asegura que las expresiones matemáticas se interpreten de manera unívoca, evitando la ambigüedad y garantizando que todos lleguen al mismo resultado. Un ejemplo claro de esto es el reto aritmético 60 + 60 ÷ 60 + (10 x 6), se resuelve de adentro hacia afuera. Primero las operaciones dentro de los paréntesis, y luego se avanza hacia lo que está afuera de ellos. Esta jerarquía garantiza que las expresiones matemáticas complejas se resuelvan paso a paso, de manera ordenada y precisa. Igualmente, estos signos pueden utilizarse para agrupar términos y aplicar propiedades como la distributiva, lo que los convierte en una herramienta fundamental para simplificar y resolver ecuaciones algebraicas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.