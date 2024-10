En un mundo donde la rutina y el estrés parecen dominar las vidas de las personas, la calidad del sueño se ha convertido en un tema crucial para mantener el bienestar. Es por esto que muchos se preguntan sobre cuál es la mejor hora para irse a la cama y despertar al día siguiente completamente renovado.

Aunque no hay una hora única que sea ideal para las personas, pues todas tienen hábitos distintos, los ritmos circadianos varían dependiendo la edad, los trabajos diarios, entre otros factores.

Al respecto, una especialista en el tema dio detalles en The Mirror de lo que se considera como un descanso adecuado, teniendo en cuenta las fases de sueño. Se trata de la doctora Kate Booker, una reconocida nutricionista de ‘Nutrition Geeks’ (empresa de suplementos alimenticios), quien dijo, incluso, cuál es la clave a la hora de irse a la cama.

Según ella, lo ideal es que las personas se duerman por completo a las 10:00 de la noche para alcanzar un sueño efectivo. “El sueño profundo es fundamental para un sueño reparador, ya que permite que el cuerpo se recupere, se regeneren, crezcan y se reparen las células, y refuerza el sistema inmunológico”, indicó en el medio mencionado.

En sus explicaciones, Booker enfatizó que el sueño más reparador ocurre entre las 10:00 p. m. y las 2:00 a. m., que es la etapa en la que el cuerpo alcanza su máximo descanso.

“El 80 % de la hormona de crecimiento humana se produce entre las 10:00 de la noche y las 2:00 de la mañana. Esta hormona de crecimiento humana ayuda a mejorar la inmunidad, reparar el colágeno, quemar grasa y regenerar tejidos como el tejido corporal. Debemos aprovechar esto al máximo para nuestra salud”, agregó la experta.

Consejos para dormir y descansar mejor

Dormir bien es esencial para mantener un estilo de vida saludable. Sin embargo, en un mundo lleno de distracciones y estrés, conseguir un buen descanso puede ser un verdadero desafío. Si te has encontrado contando ovejas sin éxito, aquí te compartimos algunos consejos infalibles para dormir mejor y despertar renovado.

Establezca un horario regular

La clave para un sueño reparador es la consistencia. Intente acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular su reloj biológico y a establecer un patrón de sueño saludable. Con el tiempo, su cuerpo se adaptará, y se sentirá más alerta durante el día.

Cree un ambiente propicio para dormir

El ambiente en el que duerme juega un papel crucial en la calidad del sueño. Asegúrese de que su dormitorio sea un refugio tranquilo y relajante. Mantenga la habitación oscura y fresca, y considere usar cortinas ‘blackout’ para bloquear la luz exterior.

Desconéctese de las pantallas

La luz azul emitida por teléfonos, tabletas y computadoras puede interferir con la producción de melatonina, la hormona responsable del sueño. Establece un ‘toque de queda’ digital al menos una hora antes de acostarse. Opte por leer un libro, practique la meditación o escuche música suave para preparar su mente y cuerpo para el descanso.

Establezca una rutina de relajación

Dedique tiempo a una rutina de relajación antes de dormir. Actividades como tomar un baño caliente, practicar yoga suave o meditar pueden ayudarle a liberar tensiones acumuladas durante el día.

Preste atención a su alimentación

Lo que come y bebe puede afectar el sueño. Evite las comidas pesadas y los alimentos picantes antes de acostarse, ya que pueden provocar malestar. Además, limite el consumo de cafeína y alcohol en las horas previas a dormir.

Haga ejercicio regularmente

La actividad física regular no solo mejora su salud en general, sino que también puede ayudarle a dormir mejor. Intente incorporar ejercicio en su rutina diaria, pero evite llevar a cabo actividades intensas justo antes de dormir, ya que podrían tener un efecto estimulante.

Escuche su cuerpo

Si siente que necesita más horas de sueño, no dude en ajustar su horario. Cada persona es diferente y lo que funciona para otros puede no ser adecuado para usted. Priorice su bienestar y no subestime el poder de un buen descanso.

