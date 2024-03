Disneyland es uno de los parques de diversiones más apetecidos de Estados Unidos y mucho contenido sobre el mismo se difunde en redes sociales. Un ‘tiktoker’ mostró una de las atracciones más arriesgadas que tiene este lugar y dejó sorprendidos a muchos.

Así es Mission Space, atracción de Disney que ha mandado gente al hospital

Ricardo Padua, más conocido como ‘Richie Mouse’ en TikTok, mostró la atracción llamada Mission Space, que tiene dos modalidades disponibles para los visitantes: Mars Orange Mission y Earth Green Mission.

Ambas simulan la sensación de misiones espaciales. La naranja, que es la más peligrosa, permite sentir lo que los astronautas cuando despegan en un cohete hacia Marte.

“Digo peligrosa porque ha mandado a varias personas al hospital y se han muerto dos. Hay muchas advertencias diciéndote que si tienes presión alta, problemas del corazón o algo por el estilo, mejor no te subas, porque de hecho gente sí se ha muerto en esta atracción”, dijo.

El creador de contenido mostró que hay muchos avisos de advertencia antes del ingreso a dicho juego mecánico, pues personas hipertensas, con problemas cardiovasculares o problemas delicados de salud no pueden ingresar.

De hecho, el ‘tiktoker’ dijo que varios asistentes han terminado en el hospital por entrar, además de que dos habrían muerto a causa de la misma. El joven mostró cómo es montar en la atracción y dio su opinión: “A mí honestamente la sensación del naranja sí se me hace medio rara, no me encanta”.

¿Cuáles son las mejores atracciones de Disney?

Según el ‘blog’ Viajero Mágico, estas son algunos de los juegos más emblemáticos que tiene el parque y que no se puede perder quien asista.

‘Happily ever after’: ofrece un ‘show’ de cierre con un nivel técnico muy cuidadoso. Tiene fuegos artificiales, música clásica original, proyecciones ‘mapping’ con el tradicional castillo como pantalla, personajes clásicos y modernos, entre otros elementos. ‘Big thunder mountain’: es una montaña rusa que simula ser un tren minero atravesando un paisaje de Estados Unidos en plena fiebre del oro. Aunque no es la más extrema que tiene el parque, brinda una buena experiencia, pues se presta para fotos y videos. ‘Seven dwarfs mine train’: esta es una montaña rusa infantil para disfrutar en familia. Ofrece una experiencia en que los carritos en los que se suben los asistentes se mecen mientras avanzan sobre los rieles que conducen por espacios abiertos y cubiertos en los que hacen su aparición personajes como los siete enanitos, Blanca Nieves y la bruja.

