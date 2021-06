Según dijo el director de la Clínica Shaio, Gilberto Mejía, esa es una de las razones por las que se presentan congestiones en los servicios de urgencias en medio del tercer pico de contagios en Bogotá, ciudad que amaneció con la más alta ocupación de camas UCI desde que el COVID-19 llegó al país.

“La recomendación grande es que utilicen los mecanismos establecidos por el Gobierno y el Distrito, en el caso de tener síntomas. No salgan corriendo a urgencias con el primer síntoma, con la primera tos o el primer moco, porque se nos están congestionando y nos están poniendo en serios problemas”, afirmó el directivo, en diálogo con Caracol Radio.

Mejía cuestionó que hay personas que van a clínicas y a urgencias “para que el médico les expida una prueba PCR o de antígeno”, y aseguró que esa situación reiterada es la que está “saturando los sistemas y acabando con los médicos”.

Por eso, el directivo médico hizo un llamado para que los ciudadanos tomen conciencia de la situación y asistan solo cuando sea necesario, y dio varias recomendaciones.

“Hay que ser muy consciente de cuándo debo ir: cuando en realidad la saturación se me baja, cuando tengo fiebre persistente, cuando comienzo a tener dificultad para respirar, cuando la EPS ya me ha controlado y me dice que mejor me vaya a urgencia, en ese momento hay que ir. Porque de otra forma, están colapsando el sistema y nos están quitando recursos para atender a los que en verdad necesitan”, detalló.