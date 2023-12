Para nadie es un secreto que uno de los propósitos de muchas personas al iniciar un nuevo año es intentar tener una vida ‘fitness’, cambiar sus hábitos alimenticios y hacer deporte.

Y es que, aunque es una realidad que los gimnasios durante los primeros meses del año están a reventar, pues por lo general las personas quieren iniciar con toda y esa es su primera opción.

Sin embargo, a medida que van pasando los meses, todo empieza a volver a la normalidad y los centros de acondicionamiento físico se van quedando, casi siempre, con los mismos de siempre.

No obstante, aquí no estamos para juzgar y más bien queremos compartir algunos consejos para que no se quede en el camino y pueda chulear ese propósito durante el 2024. Además, dicen si es mejor comer antes o después de hacer ejercicio.

¿Cómo mantener la meta de hacer ejercicio?

Según el portal de Smartfit, hay 5 cosas que usted debe hacer durante el proceso para no perder la motivación y poder ver resultados:

Buscar una motivación

Es más sencillo hacer deporte cuando se está motivado por algo o por alguien. Es por eso que es muy importante definir qué es lo que se quiere lograr y cuál será esa estrategia que utilizará para motivarse todos los días y cumplirse a usted mismo. A propósito, confirman cuánto tiempo debe entrenar al día para verse más musculoso.

Objetivos específicos y realistas

Es importante empezar a definir sus objetivos y ser consciente de que esté alineado con lo que usted puede. Por ejemplo, al momento de definir si quiere bajar de peso, debe delimitar cuántos kilos y cómo lo puede lograr.

Registrar los avances

La mejor motivación para ser constante en el deporte o yendo al gimnasio es viendo resultados y en muchos casos estos no se perciben a simple vista y es ahí donde es necesario hacer un seguimiento.

Pero eso no es todo, además de anotar los avances, también es ideal hacer un monitoreo donde queden evidenciados sus niveles de motivación. Es válido replantearse cosas y si es necesario cambiarlas. Además, así es como puede mejorar su físico a la hora de correr.

Entrenamientos y ejercicios favoritos

Dicen por ahí que “al que le gusta le sabe” y tiene mucha razón, hacer ejercicios o practicar deportes que no se disfrutan, no ayudan a cumplir la meta deseada. Lo ideal es concentrarse en sacarle provecho a esos ejercicios con los que realmente se siente cómodo.

No castigarse

Además de estar siempre supervisado por un profesional, es importante devolverle al cuerpo los nutrientes que necesita alimentándose bien y no excediéndose, confiando en que cumplirá su objetivo más pronto, recuerde que el cuerpo necesita descansar. Por otro lado, OMS revela cuántas calorías debería consumir a diario si desea tener un cuerpo saludable.

Seguramente, si usted sigue juicioso, estos pasos podrá cumplir ese objetivo de convertirse en una persona fitness durante el 2024 y durante toda su vida.

