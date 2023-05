Los zapatos son el complemento perfecto de cualquier ‘outfit’, pero también se han convertido en un accesorio necesario para las personas porque protegen sus pies.

No obstante, los precios no siempre son asequibles, por eso se deben cuidar para que no que se dañen tan rápido, no pierdan su color ni forma y, por ende, tampoco la calidad que tenían cuando los compraron.

(Vea también: Cómo blanquear los zapatos usando solamente un producto; no necesitará mucho dinero)

¿Cómo alargar la vida de los zapatos?

Estos consejos beneficiarán la apariencia de su calzado y también aumentarán su durabilidad.

1. Elija zapatos de buena calidad que se adapten a sus pies y que, además, sean adecuados para el uso que les quiere dar.

2. Para que se mantengan en buen estado, debe hacerles una limpieza superficial con un cepillo o un paño húmedo, aunque si son de cuero, se recomienda que use productos especiales.

3. La exposición a la humedad también los puede dañar, por lo que debe protegerlos de la lluvia y secarlos de forma natural si se exponen al agua durante mucho tiempo.

4. Protéjalos con un producto para impermeabilizarlos, así se creará una barrera protectora que evitara la suciedad y otros problemas que podrían causar daños irreparables.

5. Almacénelos en un lugar que esté diseñado especialmente para los zapatos, así no perderán su forma y se mantendrán organizados, aunque los use constantemente.

6. El tacón es una de las partes más delicadas, por eso le debe hacer un mantenimiento regular para que se mantenga en buen estado y no pierda su calidad.

De hecho, se recomienda que reemplace las tapas de esta parte del calzado regularmente.

Lee También

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar , una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.