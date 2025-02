Por: Pamela Rueda, periodista y presentadora de Pulzo Fit.

Instagram: @fitvibesbypam

Su integración en el mundo del ejercicio también plantea desafíos para algunos, pero expertos que hablaron con Pulzo Fit coinciden en que la inteligencia artificial es una herramienta que puede ayudar a más personas a mejorar a la hora de hacer actividad física.

¿Es bueno crear una rutina de ejercicios con inteligencia artificial?

Tiene algunas ventajas como:

: la IA permite crear rutinas de ejercicio adaptadas a las necesidades y objetivos específicos de cada individuo. personalizadas, optimizando así los resultados. Monitoreo y análisis en tiempo real: mediante el uso de sensores y

mediante el uso de sensores y dispositivos portátiles, la IA puede monitorear el rendimiento del usuario en tiempo real, proporcionando . Esto facilita ajustes instantáneos para mejorar la eficacia del entrenamiento. Accesibilidad y conveniencia: la IA ha dado lugar a entrenadores

No obstante, también tiene algunos factores negativos, como la disminución de la interacción humana y la motivación que un entrenador de carne y hueso puede proporcionar. Además, la IA puede no detectar matices en la técnica de ejercicio que un ojo humano sí percibiría, lo que podría aumentar el riesgo de lesiones si no se supervisa adecuadamente. Asimismo, la privacidad y seguridad de los datos es una preocupación de muchos, pues varias plataformas pueden acceder a información que va más allá del nombre y fecha de nacimiento.

Según un estudio, publicado en StraitsResearch, el mercado global

de aplicaciones de fitness se valoró en 2.100 millones de dólares en

2024 y se proyecta que alcance los 9.670 millones de dólares para

2033, con una tasa compuesta anual de crecimiento del 18,2 %

durante el período de pronóstico.

Un artículo publicado en #1 Athletic Shoe Review Site manifiesta

que las descargas de las 35 aplicaciones de fitness y entrenamiento

más populares crecieron un 504,45 %, entre 2017 y 2021, pasando

de 2,68 millones a 16,2 millones de descargas en enero de cada

año.

¿Cómo hacer rutina de gimnasio con inteligencia artificial?

Aplicaciones como Chat GPT y Gemini pueden darle un plan de entrenamiento ideal para los objetivos trazados, siempre y cuando el prompt sea muy específico con las condiciones de quién va a hacer la rutina. Para eso puede proporcionar datos, como su altura, peso, si tiene problemas en sus articulaciones o si tiene algún impedimento para hacer algún ejercicio.

* Pulzo.com se escribe con Z

