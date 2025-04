La Semana Santa es una época donde el consumo de pescado aumenta significativamente, y por ello, es crucial saber cómo elegir pescado fresco y de calidad para garantizar la seguridad alimentaria de la familia. La selección adecuada no solo asegura un buen plato, sino que también previene posibles intoxicaciones alimentarias. Para ello, es fundamental considerar varios aspectos, desde el lugar de compra hasta las características físicas del pescado.

Que detallar al comprar pescado para Semana Santa

Al elegir pescado fresco, es esencial prestar atención a varios indicadores clave y uno de los que más se tendría son:

Los ojos: deben ser transparentes, firmes, brillantes y ocupando toda la cavidad orbitaria.

Otros de los aspectos a tener en cuenta son las branquias, ya que su color debe variar entre rosado y rojo intenso con una textura húmeda y sin sustancias viscosas; piel y carne, la piel debe ser tersa y adherida completamente al músculo; olor, el aroma debe ser suave y característico del pescado fresco.

Según un informe de la Secretaría de Salud publicado en SaluData, los tipos de pescados más recomendados para el consumo humano incluyen bocachico, mojarra, nicuro, pangasius, salmón, trucha, tilapia y atún enlatado.

¿Cuánto tiempo puede estar el pescado en el congelador?

La duración del pescado en el congelador varía según el tipo de pescado y cómo se haya preparado antes de congelarlo. En general, el pescado crudo puede conservarse en el congelador entre 3 y 6 meses sin que su calidad se vea significativamente afectada.

El pescado blanco puede estar hasta 6 meses congelado, sin embargo, es importante tener en cuenta que el pescado graso, como el salmón o la caballa, tiende a deteriorarse más rápido que el otro, por lo que podría estar solo hasta 3 meses, y por último, el ahumado puede estar hasta 2 meses congelado.

Es importante recordar que, aunque el pescado congelado puede conservarse durante varios meses, su calidad disminuirá con el tiempo. Por lo tanto, se recomienda consumirlo lo antes posible para disfrutar de su mejor sabor y textura, y no comprarlo para dejarlo en el refrigerador, pues no sería tan conveniente si no se tiene planeado que se va a consumir dentro de poco tiempo o de hacer algún tipo de comida con cualquier tipo de pescado, anteriormente mencionados los más comunes.

¿Cómo saber si el pescado congelado está en buen estado?

Es importante asegurarse de que el empaque esté intacto, sin rasgaduras, perforaciones o aberturas. Un empaque dañado puede permitir la entrada de aire y humedad, lo que puede afectar la calidad del pescado y provocar quemaduras por frío.

Por otro lado, también es necesario comprobar la fecha indicada en el empaque. Si ha expirado, es mejor desechar el producto, aunque pueda parecer en buen estado. La calidad y seguridad no están garantizadas después de la fecha indicada. Otros de estos aspectos son:

Verifique que el empaque esté correctamente sellado.

Si el sello está roto o comprometido, el pescado podría no estar bien conservado. Una pequeña cantidad de cristales de hielo es normal, pero la presencia de cristales grandes sugiere que el pescado se ha descongelado y vuelto a congelar, lo que afecta su calidad, textura y sabor, además de aumentar el riesgo de proliferación bacteriana.

pero la presencia de cristales grandes sugiere que el pescado se ha descongelado y vuelto a congelar, lo que afecta su calidad, textura y sabor, además de aumentar el riesgo de proliferación bacteriana. Es importante comprobar la fecha indicada en el empaque. Si ha expirado, es mejor desechar el producto, aunque pueda parecer en buen estado. La calidad y seguridad no están garantizadas después de la fecha indicada.

El pescado debe estar completamente congelado y sentirse firme al tacto. Si está blando o presenta áreas descongeladas, podría haber sufrido fluctuaciones de temperatura.

