En la actualidad, una de las enfermedades que se ha apoderado de los colombianos es el estrés y todas las consecuencias que trae consigo. Problemas de alimentación de relacionamiento social y cambios físicos, son tan solo una parte de las afecciones que viven cerca del 57% de la población principalmente a causa del trabajo.

‘ProScience’, líder en la exportación y distribución de productos especializados para el mundo fitness, en cabeza de Farid Naffah, influencer que se ha dedicado a llevar el deporte a gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos, se ha propuesto contribuir a la disminución del porcentaje de estrés que conlleva una serie de consecuencias a nivel físico y mental.

“En ProScience somos conscientes que está creciendo de forma desbordada no solo las enfermedades de índole físico relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, sino que cada vez nos atacan las enfermedades mentales. La gestión del estrés se maneja de forma inadecuada y vivimos en un mundo totalmente dopaminérgico donde tú quieres calmar algo que no has descifrado qué es, esto es lo que conocemos como ansiedad, la dopamina en el cuerpo totalmente desbordada” asegura Farid Naffah CEO de ProScience.