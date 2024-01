Bogotá fue elegido como uno de los “destinos que marcan tendencia” en el mundo, según TripAdvisor, la plataforma online en la que se recogen millones de opiniones en torno a determinados negocios del sector turístico.

En la categoría Trending Destinations, de los premios Best of the Best de los Travelers Choice de TripAdvisor, la capital de Colombia ocupó el sexto lugar, superada por ciudades como Tokio, Japón (primer puesto); Seúl, Corea del Sur (segunda), la bahía de Ha-Long, Vietnam (tercera); Palawan, Filipinas (cuarta) y Sapa, Vietnam (quinta).

La elección se basa en las opiniones y calificaciones de los viajeros de TripAdvisor.

Los usuarios calificaron a Bogotá en una escala de uno a cinco estrellas, en factores como la ubicación, las atracciones, las actividades, las compras, la gastronomía y la hospitalidad.

Bogotá se destacó por su riqueza histórica, cultural, gastronómica y biodiversidad.

“Bogotá recibió una calificación promedio de 4,5 estrellas, con una puntuación particularmente alta en la categoría de gastronomía (4,8 estrellas). La ciudad es conocida por su deliciosa comida local, así como por su oferta de restaurantes de alta cocina que ofrecen una gran variedad de platos internacionales”, destacó el alcalde Carlos Fernando Galán en su cuenta de X.

En las categorías de atracciones la calificación fue de (4,4 estrellas) y en actividades (4,3 estrellas).

Motivos por los que Bogotá está en el Top 10 de los mejores destinos turísticos del mundo

Gastronomía: la gastronomía juega un papel protagónico dentro del desarrollo turístico de Bogotá, con 7.500 restaurantes, según cifras de Fenalco, constituyéndose en una de las actividades imperdibles e incluso de las motivaciones de visita a la capital colombiana.

Hoy forma parte de la oferta turística de la ciudad y la experiencia que brindan zonas gastronómicas, restaurantes, plazas de mercado, pastelerías y cafés, se refleja en un componente importante del gasto turístico de visitantes, turistas y residentes.

Historia y cultura: Desde la época precolombina hasta la actualidad, la capital colombiana ha sido testigo de diversos acontecimientos que han marcado su identidad y la hacen única en el mundo, experiencias que los turistas pueden vivir en visitas a los 63 museos, en los más de 60 atractivos turísticos, culturales y patrimoniales que tiene La Candelaria, la historia de barrios icónicos en localidades, como Chapinero y Teusaquillo o plazas fundacionales como las de Fontibón, Engativá o la misma Plaza de Bolívar.

Biodiversidad: Bogotá cuenta con una gran oferta turística de naturaleza, fundamentales para la conservación de la biodiversidad, como los 560 kilómetros de ciclovía, sus 5.000 parques urbanos, experiencias de avistamiento de aves y la red de humedales, donde visitantes podrán vivir experiencia de aventura y desconexión que para beneficios físicos y mentales.

Turismo comunitario: el fortalecimiento del turismo rural a través de las 28 iniciativas que desde el IDT se vienen impulsado, resalta la importancia de las tradiciones y saberes de nuestras comunidades campesinas, permitiendo la diversificación económica de más de 70 familias, fortaleciendo su entorno económico, social y comunitario en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Suba Santa Fe.

De acuerdo con datos de Migración Colombia, entre enero y julio de 2023, Bogotá recibió 979.555 visitantes extranjeros, que indicaron que la capital sería su ciudad de hospedaje, esto significa un aumento del 31,0 % respecto al mismo periodo del año 2022.

Así mismo, se evidenció que marzo y julio fueron los meses que registraron la mayor cantidad de extranjeros en Bogotá, con 149.818 y 163.819, respectivamente. Del total de visitantes extranjeros que llegó a la ciudad en julio de 2023, el 68,3 % visitó la capital por motivos de turismo.

Por otra parte, entre enero y noviembre de 2023 se movilizaron 13.484.033 pasajeros en la Terminal de Transporte de Bogotá, es decir, mostró un aumento en 23,0 % frente al mismo periodo del año anterior.

Entre tanto, la ocupación hotelera, según datos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, la tasa de ocupación hotelera en Bogotá acumulada para el periodo de enero a octubre 2023 alcanzó el 65,1 %, es decir, 0,91 puntos porcentuales más que lo observado en el mismo periodo de 2022.

Bogotá, la capital de Colombia, se ha consolidado como un atractivo destino turístico que combina historia, cultura y modernidad. Con una amplia oferta de museos, parques, eventos culturales y gastronomía diversa, la ciudad cautiva a visitantes locales e internacionales.

La riqueza histórica de Bogotá se refleja en lugares emblemáticos como La Candelaria, el centro histórico, donde arquitectura colonial y calles empedradas transportan a los visitantes a épocas pasadas. El Museo del Oro, reconocido a nivel mundial, ofrece una invaluable colección de piezas precolombinas, mientras que el Museo Nacional exhibe la diversidad cultural del país.

