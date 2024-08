Cartagena volverá a ser puerto de salida y llegada de cruceros para la temporada 2025-2026, lo que indica el impacto positivo que tendrá la ciudad amurallada durante ese tiempo.

Y es que Royal Caribbean eligió a Cartagena como uno de los puntos de embarque para la temporada que inicia en octubre de 2025, con un itinerario que incluye paradas en Aruba, Bonaire y Curazao.

Desde el 31 de julio de 2024, Royal Caribbean habilitó las reservas para la temporada de cruceros, que se llevará a cabo entre octubre de 2025 y abril de 2026.

Durante ese periodo, los viajeros podrán embarcar en el Serenade of the Seas desde Cartagena, Colombia, o Colón, Panamá, en un recorrido de siete noches por el sur del Caribe, que incluye paradas en destinos como Aruba, Bonaire y Curazao.

“El hecho de que una compañía tan prestigiosa como Royal Caribbean elija nuevamente a Cartagena como puerto de salida, refleja la confianza de la línea gracias a la gran experiencia que tuvieron en la temporada 2023-2024, el crecimiento y la fortaleza de la industria de cruceros en Colombia”, dice Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

A raíz de este anuncio, la reconocida empresa de cruceros reiteró su compromiso con el crecimiento de la industria viajera por medio de esta modalidad en el país.

“Este anuncio representa una oportunidad significativa para continuar impulsando la llegada de viajeros internacionales a Cartagena, quienes podrán comenzar su aventura a bordo de un crucero de esta empresa directamente desde nuestra ciudad”, destacó Caballero.

