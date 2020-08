A propósito del auge que han tenido los productos cosméticos que asemejan un drenaje linfático y estimulan la absorción de nutrientes y la producción de colágeno en la piel, la artista mostró que ella se vale de los pulsos vibratorios de su juguete sexual para alcanzar sus resultados.

En Twitter, Toni Braxton compartió una grabación en la que mencionó que tenía una herramienta secreta de belleza, que es un vibrador para clítoris que también sirve para estimular el punto G, conocido en el mercado erótico como Khalesex.

“Sí… es un vibrador, pero solo lo uso en mi cara, de verdad“, aseguró con gracia la cantante, quien agregó en la descripción que solo lo usa en su nivel mínimo de vibración, puesto que el tercero es muy fuerte.

La estadounidense dijo en la grabación que cuando lo usa sobre su rostro siente una especie de hormigueo, que le ayuda a activar cada músculo de la zona. Como dato extra, Toni recomendó meterlo en la nevera antes de usarlo sobre los ojos.

Nota: pese a que los genitales son muy sensibles, se desconoce si estos pulsos vibratorios pueden afectar la salud de la piel de la cara, pues hay productos diseñados para cada zona.

Cabe mencionar que este no es uno de los rituales más extraños de las estrellas, pues Sandra Bullock confesó hace algunos años que para mantener su rostro sano se somete a un tratamiento que llaman ‘facial de pene’.

Aquí, el video de Toni:

My real beauty secret? Yea ok it’s a vibrator! But I only use this on my face…honest! There’s 3 settings…but I wouldn’t advise putting it on 3. 🥴@voguemagazine Beauty Secrets https://t.co/48l2gRHZuk pic.twitter.com/djp9yicuZb

— Toni Braxton (@tonibraxton) July 31, 2020