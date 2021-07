De acuerdo con el portal Mashable, ‘Poison’ fue la pista musical que sonorizó la serie llamada ‘Great Teacher Onizuk’ escrita por Tooru Fujisawa, la cual empezó como una producción de acción en vivo y dado a su popularidad, luego se convirtió en una serie animada.

Para la serie en acción, Takashi Sorimachi no solo canta ‘Poison’, sino que además interpreta al personaje principal, Onizuka, indica el mismo medio.

A pesar de que la canción fue compuesta hace 20 años, es hasta hace un tiempo que aseguran que los bebés que están llorando desconsoladamente se calman una vez comienzas los primeros compases de ‘Poison’.

Al saber sobre esta inexplicable situación, el canal japonés Ken Net contactó al cantante y actor Takashi Sorimachi para mostrarle el efecto que generaba su canción con los bebés llorando.

Sorimachi, padre de 2 niñas, reveló en ese medio, citado por Mashable, que había escuchado algo acerca de este fenómeno porque algunos amigos le dijeron, sin embargo tenía la duda si funcionaba con bebés no japoneses.

Fue por ellos que Ken Net hizo una recopilación de videos con pequeños de diferentes países, como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, entre otros, los cuales se calman y dejan de llorar una vez suena ‘Poison’.

“Esta canción va a ayudar a las madres, ¿no?… Ojalá me hubiera enterado de esto cuando mis hijas eran bebés. Mi hija mayor solía llorar todo el tiempo. Mi hija menor no tanto. La mayor me despertaba a las 2 de la mañana todas las noches. Solíamos ir a dar una vuelta. Así que ojalá hubiera sabido esto”, expresó Sorimachi.