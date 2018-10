Una publicación hecha por Eme de Mujer recordó que fue gracias a un curioso investigador que decidió poner su propio semen bajo un microscopio que empezaron las investigaciones, que resolvieron dudas como si eran humanos miniatura lo que guardaban los testículos.

Dado que son varios los interrogantes sobre este líquido viscoso, aquí algunas curiosidades que aportó el medio:

Lo que pensaban en la antigüedad

“The Long, Winding Tale of Sperm Science… and why it’s finally headed in the right direction (La larga y sinuosa historia de la ciencia del semen y por qué finalmente se enrumbó hacia la dirección correcta)”, una investigación hecha por el instituto Smithonian, Estados Unidos, encontró que antes de que se conocieran sus componentes las personas pensaban que: el semen tenía pequeños adultos preformados, los hombres fabricaban los bebés y luego los transferían a las mujeres para la incubación.

La ropa interior altera el semen

Si usar ropa ajustada es perjudicial para el cuerpo, lo es aún más cuando son las prendas íntimas las que aprietan más de la cuenta. Los testículos no están pegados totalmente al cuerpo para que su temperatura no aumente y el semen se mantenga fresco.

Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, usar bóxers clásicos hace que haya una mejor calidad de espermatozoides y que su agilidad sea aún mayor, lo que es indispensable durante la fecundación. Vivir en zonas cálidas hace indispensable el uso de prendas sueltas.

Alimentación

Los frutos secos son especialmente saludables para el semen. Un estudio de la Universidad Rovira I Virgili, Tarragamo, Italia, descubrió que los hombres que consumen estos alimentos constantemente aumentan el conteo de espermatozoides y los hace mejores “nadadores”.

Todos los hombres no producen la misma cantidad

El Departamento de vida, salud y ciencias químicas de la Universidad Abierta de Inglaterra, encontró que la producción de este líquido oscila entre los 2 mililitros y los 5 mililitros, y cada mililitro podría tener entre 20 y 300 millones de espermatozoides.

No nacen con los testículos llenos de semen

Es durante la pubertad que los hombres empiezan a producir este líquido que madura en el epidídimo y desde allí pasan a la uretra cuando están listos. Su maduración dura alrededor de 74 días.