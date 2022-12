El acoso escolar o ‘bullying’ (termino en inglés), es un fenómeno común en los entornos escolares de nuestros países de la América Latina y el Caribe, que afecta por igual a niños y adolescentes sin distinción de edad, etnia o nivel socioeconómico.

Tanto si supone violencia física, psicológica o ambas, el acoso escolar tiene un impacto significativo de corto, mediano y largo plazo en la vida de los niños y adolescentes involucrados, ya sea como agresores, víctimas u observadores.

(Le puede interesar: “No se meta vieja malp…”: niñas de colegio, a mujer que quería detener riña callejera)

Este tipo de violencia es relevante porque afecta negativamente a la víctima, disminuyendo su autoestima y confianza, lo que puede conllevar a que padezcan de frecuentes estados de ansiedad, depresión, autoagresión e incluso conducir al suicidio.

“Una de las preocupaciones importantes y significativas que tienen ahora los padres de familia y que tenemos los colegios es lo que se llama el fenómeno del acoso , o usando la palabra inglesa del ‘bullying’, que se refiere a una relación no sana entre 2 estudiantes o entre un grupo de estudiantes ”, explica Rosita Caro, fundadora y directora del Colegio Hacienda Los Alcaparros, filósofa de la Universidad del Rosario y especialista en Prácticas Colaborativas.

“En general reunimos 5 características de lo que es acoso. No quiere decir que, si solo hay 2 o 3 características no hay ‘bullying’, sino que son los indicadores generales para poder identificar que se está forjando un espacio no sano”, aclara Rosita.