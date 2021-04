En una entrevista con Sky News, el multimillonario estadounidense manifestó este domingo que tiene la esperanza de que la sociedad vuelva a la normalidad a finales del próximo año, cuando la vacuna esté disponible en todos los países.

Bill Gates, que ha donado mediante su fundación cientos de millones de dólares para la lucha contra el COVID-19, puntualizó en el informativo que es fundamental que el proceso de vacunación se lleve de manera acelerada y adecuada en todo el mundo.

Aunque las naciones más desarrolladas tienen actualmente acaparado el mercado de las vacunas, el empresario aseguró que después del verano europeo los países más afectados pasaran a ser la prioridad, principalmente para las organizaciones internacionales.

En el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins, se han presentado hasta el momento más de 3,1 millones de muertes asociadas al coronavirus y cerca de 147 millones de contagios, siendo Estados Unidos el país más afectado.

COVID-19: Bill Gates hopeful world 'completely back to normal' by end of 2022 – and vaccine sharing to ramp up https://t.co/M091OT4KYm

— Sky News (@SkyNews) April 25, 2021