El café es uno de los productos más consumidos en el mundo ya que trae energía y ayuda a hacer más cosas en el día con mejor desempeño. Sin embargo, al llegar la noche, a las personas que toman este producto frecuentemente les cuesta más conciliar el sueño e incluso podría afectar la salud de personas que tengan enfermedades cardiovasculares.

Según la clínica A Cardio VID, aún no hay estudios que demuestren que el café afecta directamente al corazón. Sin embargo, si sufre de alguna enfermedad cardiovascular es recomendable abstenerse de consumirlo.

Investigación sobre el consumo de café

En un reciente estudio, publicado por la revista científica The New England Journal of Medicine, se evidenció que tomar esta bebida constantemente puede traer beneficios, pero también consecuencias tanto en el sueño como en la salud en general.

“La conclusión a grandes rasgos es que no existe una única consecuencia del consumo de café relacionada con la salud, sino que la realidad es más complicada“, afirma el autor principal del estudio, el Dr. Gregory Marcus, cardiólogo y profesor de Medicina de la Universidad de California en San Francisco.

En este estudio participaron más de 100 personas de 39 años de la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Se equiparon a los participantes con unos relojes especiales que midieran los pasos, actividad física y el sueño. Además, “se asignó aleatoriamente a la mitad del grupo para que bebieran todo el café que quisieran mientras que la otra mitad debía abstenerse y luego de un tiempo se cambiaban los papeles”, se explicó en el estudio.

Los autores descubrieron que, en los días de consumo de café, los participantes daban una media de 1.058 pasos más que en los días de abstinencia. Pero en esas jornadas el sueño se resintió y los participantes durmieron 36 minutos menos. Cuanto más café tomaban, más actividad física realizaban y menos dormían.

El café afecta el corazón

No obstante, Marcus también se determinó que tomar café en altas dosis tiene relación con contracciones auriculares prematuras. “Las personas con más contracciones auriculares prematuras corren un mayor riesgo de desarrollar una alteración del ritmo cardiaco clínicamente significativa denominada fibrilación auricular”, afirmó el estudio.

Además, el estudio determinó que las personas que tomaban más de una taza de café aumentaron en un 50 % la incidencia de contracciones ventriculares prematuras (PVC) en comparación con los que no tomaron.

“También hay pruebas de que, en algunas personas, un mayor número de PVC puede debilitar el corazón o causar insuficiencia cardiaca. Por tanto, si alguien está especialmente preocupado por los riesgos de insuficiencia cardíaca, si tiene antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca o si su médico le dice que existe algún otro indicio de riesgo, tal vez le convenga evitar el café”, explicó Marcus.