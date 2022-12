Durante la Navidad, las familias suelen escuchar villancicos como ‘Mi burrito sabanero’, ‘Tutaina’, ‘A la nanita nana’, ‘Los peces en el río’, ‘Ven Ven Ven’, entre muchos otros. Sin embargo, hay uno que se caracteriza por ser diferente, ya que narra una triste historia.

Se trata de ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’, canción escrita por el compositor venezolano Oswaldo Oropeza, quien también escribió ‘Faltan cinco pa’ las doce’, y muchas más melodías que se convirtieron en referentes en las fiestas decembrinas.

El video, protagonizado por una madre y su hijo, narra la historia de muchos niños que por la situación económica de su familia no pueden recibir algún regalo en la noche del 24 de diciembre.

Este tema fue interpretado por Raquel Castaños, una cantante y actriz venezolana, que actualmente tiene 69 años, pero que cuando grabó dicha canción era tan solo una niña de 6 años.

En un artículo escrito por Castaños para Soho, la artista aseguró que cuando leyó la letra no le gustó. “A mí me parecía una canción horrible, y no entendía por qué querían grabar algo tan triste. No me gustaba y al principio me rehusé a cantarla. Pero mi mamá me insistió y al final lo hice, sobre todo, por complacerla”, contó.