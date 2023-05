Una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, que duró tres años y en la que participaron 3.562 personas de alrededor de 71 años, encontró que quienes tienen una dieta rica en flavanoles tienen menos probabilidades de desarrollar pérdida de memoria relacionada con la edad, pues su alto consumo regular contribuye a tener una mejor función de memoria del hipocampo, que incluye la creación de memoria a corto plazo.

Los flavanoles, derivados de los flavonoides -un grupo de compuestos químicos-, pueden hallarse en el té, las manzanas y las bayas (como las uvas o las guayabas), entre otros alimentos, como el cacao.

(Lea: Aplicar descargas eléctricas débiles en el cerebro serviría para mejorar la memoria)

Durante la investigación, un grupo de los adultos mayores que participó recibió por tres años un suplemento diario de 500 mg de flavanol y otro grupo un placebo. A lo largo del estudio, los participantes presentaban pruebas de memoria y respondían encuestas sobre su dieta.

El equipo de investigadores estaba dividido sobre si el consumo de estos suplementos aporta a los adultos mayores. De acuerdo con el estudio, la memoria mejoró levemente en el grupo que consumió los suplementos, sin embargo, dentro de ese grupo había un subgrupo de personas con una dieta baja en flavanoles, para quienes sus puntajes de memoria aumentaron un 10,5 % más en comparación con el placebo y un 16 % más con respecto al inicio del estudio.

Además, los investigadores encontraron que el suplemento de flavanoles no tuvo ningún efecto en las personas que no tienen deficiencia de flavanoles.

(Lea: Descubren las que serían las huellas más antiguas de los seres humanos)

Scott Small, profesor de neurología en la Universidad de Columbia y autor principal de la investigación, señaló para The Guardian que la investigación hace parte de una serie de estudios que están “comenzando a revelar que se necesitan diferentes nutrientes para fortalecer nuestras mentes que envejecen”.

Aedin Cassidy, profesor de nutrición y medicina preventiva en la Queen’s University Belfast, también dijo para The Guardian que este estudio es “realmente importante”, pues la dosis requerida para mejorar la salud del cerebro es “fácilmente alcanzable. Por ejemplo, una taza de té, seis cuadrados de chocolate amargo, un par de porciones de bayas y manzanas en conjunto proporcionarían alrededor de 500 mg de flavanoles”.

(Lea: China planea llevar a sus astronautas a la Luna por primera vez antes de 2030)

Sin embargo, David Curtis, profesor del Instituto de Genética de la University College de Londres, agregó que el estudio mostró que “aquellos que tomaron un suplemento de flavonoides durante años tenían la misma función de memoria que los que tomaron un placebo y cualquier diferencia estaba dentro de lo esperado”.

Para otros investigadores, como Carl Hodgetts, de la Universidad de Londres, esta investigación sobre la relación entre la nutrición y el cerebro podría aportar a futuros estudios sobre la demencia.