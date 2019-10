En una entrevista para la revista 15 Minutos, de la que es portada, la actriz aseguró que come 6 veces al día, y hace todo lo posible para cumplir con esta regla.

Así es como divide sus comidas y lo que consume en cada una:

Desayuno: prepara 6 claras de huevo a las que les agrega cristales de cactus de nopal, tomates, cebolla y pimentones. Además, toma avena o café con leche de almendras.

Sumado a lo anterior, Sara no olvida su vitamina C, algunos multivitamínicos y prebióticos; luego se va a entrenar.

Media mañana: al llegar de su entrenamiento toma una bebida con proteína. También come atún con pimentones, champiñones y espinaca .

al llegar de su entrenamiento toma una bebida con proteína. También . Almuerzo: ingiere algún tipo de proteína animal, algunos carbohidratos y ensalada.

ingiere algún tipo de proteína animal, algunos carbohidratos y ensalada. Media tarde: consume ensalada con alguna proteína (vegetal o animal), y repite el mismo tipo de comida en la cena. No incluye harinas en ninguna de las 2.

Para mantener una dieta equilibrada y un organismo sano, Corrales no consume azúcar, grasas saturadas, harinas refinadas, en lo posible no bebe alcohol, no trasnocha y duerme 8 horas diarias. Tiene “una vida muy tranquila”.