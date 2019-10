Amaranta Hank aseguró que una de las cosas más importantes para ser exitoso en la industria de la pornografía es la actitud que tenga el actor frente a las cámaras, contó en el programa.

También, le confesó a José Gabriel, que si algún hombre quiere hacer una carrera en el porno convencional, deberá tener un pene grande y grueso.

No obstante, esto no será lo más difícil, ya que deberá tener una erección cuando el productor lo pida, y las veces que el rodaje lo requiera. Y no será solo por un breve momento, pues deberá durar entre 40 y 50 minutos.

Amaranta también habló de cómo fue su primera vez teniendo relaciones sexuales, y las motivaciones que la llevaron a dejar de ser la periodista Alejandra Omaña, para convertirse en actriz porno.