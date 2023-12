Estados Unidos se mantiene como el destino favorito de los latinos que buscan mejores oportunidades y hasta hacer turismo. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos, en algunos casos, porque cometen errores y se saltan las reglas de migración.

El mayor obstáculo que enfrentan las personas es la obtención de la visa, ya que se trata de un trámite extenso y que no siempre resulta positivo. No obstante, son muchas las personas que sí reciben el documento, como es el caso de Alejandra Calderón, una colombiana que contó su historia en TikTok y se hizo viral.

La joven inició su relato señalando que consideraba que no tenía un “perfil aconsejable”, ya que había escuchado que se necesitan diferentes características para conseguir la aprobación, pero para ella no aplicaron.

Ella presentó su solicitud en 2022 y aunque su cita era inicialmente hasta abril de 2024, la pudo anticipar a octubre de este año, fecha en la que tuvo la entrevista y recibió la aprobación.

“Mi perfil no es común. Yo tengo 25 años, estoy soltera, vivo con mis papás”, narró, y agregó que otros factores con los que no cumple son los de tener casa propia, hijos o estar en una empresa por años: “Cuando tú dices esto es muy probable que no seas como tan atractiva para que te den la visa americana”.