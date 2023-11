Los aficionados que asisten a cualquier estadio del mundo están expuestos a ser captados en situaciones incómodas, como cuando aparecen en la famosa ‘kiss cam’ y quedan en vergüenza.

Pero una situación diferente se presentó el pasado sábado en México, donde una pareja de hinchas de Chivas de Guadalajara fue captada en medio de una discusión que se robó toda la atención.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes y diferentes usuarios expresaron la alegría que les produjo lo ocurrido, sobre todo por la narración que le pusieron en en canal TUDN.

Según la persona que comentó lo que estaba sucediendo, el malestar de la pareja comenzó luego de que un jugador de su equipo errara un penal y el rival les anotara.

“Este joven jamás pensó que el haber tomado de la cerveza de su doncella sería el inicio de una noche para el olvido”, aseguró el narrador.

—No quiero, gracias, me la quitaste, me la quitaste— se le ve decir a la mujer.

—Acá está, está buena— le dijo el hombre.

Acá, el video de lo sucedido:

En el video se aprecia que el aficionado insistía en darle un sorbo de cerveza a su pareja, pero esta se negó rotundamente.

—Lo mismo toda la vida. Eso conmigo no va— dijo la señora.

Incluso, en un punto se ve que la mujer amenazó con irse, ya que al parecer no era la primera vez que ocurría dicha situación.

—Ya no me estés diciendo qué voy a tomar porque me voy ¿eh? Como en el clásico— dijo la aficionada.

Pero la molestia de su pareja se dio cuando ella, en medio de su disgusto, le gritó a un jugador de Chivas: “Hazme un hijo, ‘Pocho’”.

La reacción del hombre fue de tristeza y de esto se dio cuenta su pareja sentimental.

“¿Estás enojado?”, le preguntó al seguidor.

Después de varios minutos de discusión, la pareja arregló sus problemas y terminaron dándose cariño pese a que su equipo perdió.

“Al final los dos entendieron que solo se vive una vez y que un penal errado por Alexis no les iba a amargar su apasionado romance”, concluyó el curioso narrador.

