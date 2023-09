El partido que se disputó este miércoles 13 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot no solo dejó la goleada de Atlético Nacional 5-0 ante La Equidad, sino también una situación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

(Vea también: Atlético Nacional puede seguir fichando a pesar del cierre del mercado; este es el motivo)

Todo está relacionado con la famosa ‘kiss cam’, que en español traduce cámara de besos. Así como ocurre en diferentes compromisos de la Liga BetPlay, la producción del canal Win Sports aprovechó el entretiempo del juego para enfocar a algunas parejas en las tribunas y las cosas no salieron como se esperaban.

Durante el paneo, las cámaras captaron a varios enamorados que no dudaron ni un segundo en darse un beso en público. Sin embargo, a medida que iban cambiando de lugares, la situación se convirtió en un dolor de cabeza para los que estaban siendo grabados.

La primera pareja que no siguió la tendencia fue una que estaba vestida de negro y que, para sorpresa de muchos, se encontraba abrazada, pues una vez aparecieron en la pantalla se soltaron y comenzaron a reírse de forma nerviosa. La joven, incluso, se tapó el rostro para que no la reconocieran.

Acá, el video del momento:

➕¡Tenemos espacio para la 'Kiss Cam', pilas pues, ponga cuidado para ver si sale su pareja! 💚🔥🔒#LALIGAxWIN pic.twitter.com/55lyzMMNTV — Win Sports TV (@WinSportsTV) September 14, 2023

Después de unos segundos, las cámaras se fueron con otra pareja, que al verse en la pantalla también se mostró confusa. La mujer también cubrió su cara con el brazo, mientras que el joven solo se rió tímidamente. Pese a que muchos los señalaban, finalmente ninguno tomó la iniciativa de lograr el beso.

En la última pareja que captaron ocurrió la misma situación, pues estaban contentos mirando las pantallas, pero su expresión cambió completamente al verse ellos mismos. La mujer se tapó el rostro mientras que el hombre soltó una carcajada.

Lee También

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas se burlaron de lo ocurrido. No obstante, hubo quienes tildaron de infieles a los que no quisieron besarse.

“Qué mano de infieles, hermano”, “puede que tengan al lado a la hermana o la prima”, “sigan haciendo eso, muchachos”, “eso ya parece Miami”, “por qué tantos infieles van al estadio”, “Medellín siendo Medellín”, “muchos soldados caídos”, “todas mienten”, “pillaron a más de uno desubicado”, son algunos de los comentarios que se leen en X (antes Twitter).