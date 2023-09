Para nadie es un secreto que casarse es una de las decisiones más importantes que toma una persona en la vida. Quienes lo hacen es porque están seguros de querer compartir el resto de su vida con ese otro ser al que consideran su complemento.

Sin embargo, hay ocasiones en las que los novios se arrepienten faltando poco para dar el “sí, acepto” final y se echan para atrás.

Un claro ejemplo fue el que quedó registrado en un video que circuló recientemente en redes sociales y que no tardó en viralizarse, pues la novia, al parecer en Colombia, sorprendió a su prometido y a los invitados en plena boda civil al dar a conocer su decisión.

—Una vez leídas las condiciones procedemos a la ceremonia. Jorge Enrique, ¿acepta casarse con Karol Johanna?— preguntó el juez.

—Sí, acepto— contestó el novio.

En ese momento, quien oficializó el matrimonio procedió a preguntarle a la novia su decisión.

“Karol Johanna ¿acepta casarse con Jorge Enrique?”, indagó el juez.

Acá, el video del momento:

Jajajajajajaaj mk ya vieron esto 🤣 que harían si les piden un tiempo? 🥲🫠 pic.twitter.com/AI6cnQx0mK — Mary García (@Marygarciamusic) September 11, 2023

Sorpresivamente el silencio se apoderó de la sala y todas las miradas se dirigieron a ella, quien tímidamente dio su respuesta.

“Creo que necesito tomarme un tiempo…”, afirmó con risa nerviosa.

La inesperada afirmación tomó por sorpresa a quienes estaban en la sala e incluso a unas de las mujeres se le escuchó decir aterrada: “¿¡Qué!?”.

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes internautas expresaron su asombro, pues no comprendieron cómo la mujer quiso esperar hasta ese momento para dar a conocer su decisión.

“La cara del niño me representa”, “debió decírselo antes”, “irresponsable”, “quedé fuera de lugar”, “lo peor es que se ríe”, “debió decirle en privado”, “mejor prevenir que lamentar”, “no quisiera estar en esa situación”, pobre el novio“”, “yo del hombre me levanto y me voy”, “qué pérdida de tiempo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que se hizo en X (antes Twitter).