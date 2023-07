Una pareja oriunda de Texas, Estados Unidos, se viralizó en los últimos días en redes sociales por la decisión de cobrarle una mensualidad a su hija de 19 años por vivir en su casa, luego de haberse graduado del colegio.

Cody y Erika, los padres de Kylee compartieron un video en TikTok en el que dieron sus razones, pues según ellos le comentaron la situación a su hija y ella terminó aceptando.

La medida se la dieron a conocer a la joven en 2022, cuando ella todavía estaba en el colegio. Ambos padres le dijeron que, una vez terminara sus estudios, le empezarían a cobrar por vivir con ellos solo con una condición: que tuviera trabajo.

Con el objetivo de prepararla para el futuro, los padres le comunicaron que la cifra mensual que debía pagarles era de 300 dólares, es decir un poco más de 1’180.000 pesos al cambio de hoy. Sin embargo, en caso de que la joven se hiciera cargo de su comida, la suma se reduciría a 200 dólares, unos 790.000 pesos.

“El objetivo de cobrarle el alquiler era que ella se diera cuenta de que no todo es gratis. Y también prepararla para la adultez. Cuando una persona entra en el mercado laboral, tiene que ser responsable de su propio alquiler y comida”, le dijo Cody al portal de noticias Fox Business.

En el mismo medio, el hombre aseguró que su esposa en principio consideró como exagerada la medida, pero luego estuvo de acuerdo.

“200 dólares al mes es bastante barato para vivir cómoda en el hogar de tus padres”, agregó el hombre.

Y es que la iniciativa sirvió, pues la joven cumplió con su pago a lo largo de nueve meses y este año se independizó y se fue a vivir sola. Esto fue considerado por los padres como todo un éxito en la enseñanza de su hija.

“Mis padres me dieron unos 6 meses antes de cobrar el alquiler. Me ayudó a aprender a administrar mejor mi dinero y me lo devolvieron cuando me mudé”, explicó por su parte la joven en el mismo portal.

Las reacciones no se hicieron esperar y las opiniones estuvieron completamente divididas.

“Nunca les cobraría a mis hijos, esta es su casa siempre”, “buenas enseñanzas para la vida”, “mis padres hicieron eso conmigo y nuestra relación se afectó”, “yo no les cobro de ninguna manera”, “deberían ahorrar más bien para la universidad”, “mientras estén trabajando no deberían cobrarles”, “me parece muy bien, hay reglas en la casa”, “es perfecto, la están preparando para el mundo real”, “significa que son buenos padres”, son algunos de los comentarios que recibieron los padres en redes sociales.