‘Barbie‘ ha resultado ser todo un fenómeno. El estreno de la película y la potentísima campaña de marketing están pintando de rosa todo lo que tocan. La muñeca, la película y el color son ahora un sinónimo, por eso tantas personas que han acudido a las salas de cine lo han hecho vestidas con algo de ese color, o todo.

La fiebre es tal, que Eleazar Rodríguez Hernández cambió su pinta de vaquero –sombrero, jean, botas y camisa–, tradicional de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México, por un atuendo todo rosa, con todo y tutú de bailarina, aunque mantuvo sus botas y su sombrero. Todo por complacer a su hija de 5 años en el estreno de la película.

(Lea también: A Alfredo Gutiérrez le dio la fiebre de Barbie; de rosado, tocó la canción de la muñeca)

“Mi hija me lanzó un reto: ¿a que no te atreves a ir vestido de rosa? ¿O te da vergüenza? Le contesté: ‘no pues, vergüenza te va a dar a ti’”, contó Rodríguez a BBC Mundo.