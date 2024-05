En los últimos días se viralizó la historia de una joven que fue a una entrevista laboral en busca de un puesto de trabajo, pero se fue de esta molesta por la inesperada pregunta que le hizo la reclutadora.

La protagonista de la historia se identifica como Madison lbeard, de 23 años, y es oriunda de Estados Unidos. Según contó en el video, que no tardó en hacerse viral, se postuló para un cargo como camarera de un restaurante.

Durante la reunión que sostuvo la joven con la reclutadora, hubo un momento en el que esta le preguntó si podía hacerle una consulta en particular.

“En mi mente supuse que esta mujer me preguntaría algo formal, relacionado con el ámbito profesional. Pero al final me equivoqué”, dijo inicialmente la mujer en su publicación.

En su relato, la joven señaló que la entrevistadora indagó por su dentadura y la dejó totalmente asombrada.

“La mujer me preguntó qué problema tenía en mis dientes, qué me había pasado en los dientes. Le dije que mis padres no podían pagar los frenillos para mí”, recordó.