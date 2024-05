Las tradicionales chancletas de plástico son, sin duda, uno de los artículos de calzado más comprados entre las familias colombianas, pues este tipo de productos se venden en cualquier tienda y, además, suelen salir por muy bajo precio, por lo que se han convertido en la salida fácil de muchas personas que las olvidan en sus viajes.

Sin embargo, pese a su popularidad, pocas personas conocen cómo se hacen este tipo de artefactos y por qué los colores que los integran poseen ese característico difuminado con otros tonos.

Lo cierto es que, recientemente, un usuario de X publicó el procedimiento que se requiere para hacer estas chanclas y, por su facilidad y los pocos materiales que se requieren, dio a entender por qué salen tan baratas en cualquier almacén del país.

En la siguiente grabación se puede ver la facilidad con la que se fabrica este tipo de calzado, utilizando lo que, al parecer, serían gránulos de caucho de diferentes colores que, sometidos a una máquina, adaptan la forma de las famosas chanclas:

How these crocs are made

pic.twitter.com/dmgO7YGoht

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) May 25, 2024