Sucedió este miércoles durante un espacio de diálogo que el Gobierno Nacional abrió con estudiantes, en el Centro de Convenciones de Compensar, en el occidente de Bogotá.

Además de Duque y Ramírez, en el evento estaban varios miembros del gabinete ministerial, otros directores de entidades nacionales y 36 jóvenes de distintas regiones del país que, según la Presidencia, eran de diversas instituciones de formación profesional, técnica y tecnológica públicas y privadas. Había 15 jóvenes más conectados de manera virtual.

En un momento, durante la intervención del mandatario y que estaba siendo grabada por uno de los presentes, la vicepresidenta sufrió el accidente.

Marta Lucía Ramírez intentó alcanzar algo de una mesa junto a ella, pero el peso de su cuerpo venció la estabilidad de la silla, que se volteó. La funcionaria alcanzó a poner una mano en el piso para frenarse pero no impidió la caída e inmediatamente corrieron a socorrerla varias personas entre las que estaban el recién nombrado ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y la jefe de la cartera de Educación, María Victoria Angulo.

El momento se robó la atención de los presentes y eso hizo que Duque se girara para notar que su fórmula de gobierno estaba arrodillada en el piso.

Este es el momento de la caída, video que ya se viralizó en redes:

— Laura Medina (@Monaa_688) May 12, 2021

Hace unos meses, Ramírez había tenido un incidente similar en un buque de la Armada en Cartagena.

En el encuentro con los estudiantes, el presidente se refirió en gran parte a lo que ha rodeado el paro nacional pidiendo no estigmatizar a ningún actor involucrado en las protestas:

“Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o como un terrorista o como un criminal; eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la Fuerza Pública”.