Un video, grabado durante las marchas de este 18 de marzo a favor de las reformas del presidente Gustavo Petro en la ciudad de Ibagué, despertó toda clase de reacciones por el sorpresivo encuentro entre una mujer y el hombre que la habría engañado, sosteniendo con ella una relación, cuando ya estaba casado.

(Vea también: Graban a ‘Teo’ Gutiérrez muy contento con mujer policía en partido de Junior; hubo sonrisas)

El sujeto, que se desplazaba en una motocicleta sobre la cual portaba orgullosamente una bandera del M-19, fue increpado por la mujer quien, con documentos en mano, quiso demostrar que el hombre habría roto su vínculo matrimonial en el momento en el que varios medios intentaban entrevistarlo.

Javier Rodríguez Figueroa, como se llama el sujeto de 52 años, fue identificado por su amante como concejal del municipio de El Líbano, del Partido Liberal. Sin embargo, Rodríguez también habría mentido en este punto, puesto que se conoció que el hombre fue candidato, pero no ocupó un escaño en la corporación.

Ante la presencia de los periodistas que cubrían las movilizaciones, Javier Rodríguez declaró que sí había estado frecuentando a la mujer durante un mes, pero luego de eso terminó denunciándola por haberlo acosado.

“Esta señora la tengo demandada por acoso sexual. Me acosa a mí y no se me ha despegado de la marcha todo el tiempo. Tuvimos una relación de un mes y de ahí para adelante no me ha dejado tranquilo”, aseguró el individuo.