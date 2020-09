De acuerdo con el canal de televisión chino JXNTV, la menor se quedó sola en casa de sus abuelos, ubicada en la prefectura de Ji’an, mientras ellos atendían una tienda familiar. Mientras tanto, los padres estaban trabajando en otra ciudad.

La niña estaba jugando en una habitación del tercer piso y en medio de su inocencia le llamó la atención del ruido de la calle, por lo que accidentalmente se salió por la ventana y quedó colgando, de acuerdo con el video que se viraliza en redes sociales.

Afortunadamente para la familia de la pequeña y ella misma, un transeúnte la escuchó llorar y gritar, por lo que de inmediato pidió ayuda para evitar que cayera desde esa altura al piso, explica el mismo medio.

En las imágenes se ve la niña de 4 años colgada de la ventana hasta que se le acaban sus fuerzas y se suelta. Para ese momento, un grupo de vecinos ya tenía lista una sábana, con la cual consiguieron atraparla en el aire, detalla el canal chino.

La menor, de la cual no difundieron su nombre, resultó ilesa y sus familiares agradecieron a sus vecinos de gran corazón por salvarle la vida. Además, aseguraron que van instalar rejas de seguridad en las ventanas para que evitar pasar por un susto parecido, finaliza JXNTV.

A continuación, el video del momento exacto en que salvan la vida de la niña que cayó desde un tercer piso:

Watch: Four-year-old falls off window, rescued by neighbors with a blanket #ChinaBuzz pic.twitter.com/JaVchvoYFC

— CGTN (@CGTNOfficial) September 12, 2020