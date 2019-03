Después de un mes de haber comido los gusanos, Li tuvo que ir al Hospital Central de Xi’an al presentar fuertes dolores en el pecho y el estómago, informó el Daily Mail, citando medios locales.

Allí, los doctores la hospitalizaron y la sometieron a varios exámenes para saber con exactitud la causa de sus dolores. Luego de hacer una gastroscopia, los especialistas encontraron que la mujer tenía una gran cantidad de gusanos en los intestinos, agregó el medio británico.

En declaraciones a la televisión china, el doctor Wang Zheng aseguró que a la paciente le administraron medicamentos y su dolor desapareció al día siguiente, rescató el mismo medio.

De acuerdo con Wang, Li le confesó que ingirió los gusanos porque escuchó que un amigo suyo aparentemente se recuperó de un tumor maligno a través de este método.

A Li le diagnosticaron cáncer de pulmón en 2016 y su condición se había estabilizado a través de una serie de tratamientos médicos, indicó Wang.

Este caso no es nuevo en el país asiático. Esta semana se conoció que una mujer se inyectó jugo en las venas al creer que eso le ayudaba a mejorar su salud.

Los doctores la trataron por una infección grave, así como por daños en el corazón, los riñones y el hígado. Ella estuvo a punto de morir por una falla orgánica múltiple.

En Colombia, estas creencias no son tan lejanas como se cree. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Cancerología (INC), citado por la Revista Semana, la mayoría de los pacientes que padecen esta enfermedad utiliza terapias no convencionales, como tomar sangre de chulo, veneno de escorpión azul, comer noni (fruta) y practicar la acupuntura.