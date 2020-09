En seguida, como se ve en un video divulgado en Twitter, 2 de los delincuentes sacaron sus armas y amenazaron al personal de la joyería para que este les entregara dinero y objetos de valor.

Los trabajadores del lugar, llamado Sunder Jewelers, así como los clientes que había en ese momento quedaron inmóviles mientras los bandidos guardaban billetes y joyas en una maleta.

De acuerdo con The Indian Express, los ladrones se llevaron 50.000 rupias en efectivo (2’500.000 pesos) y 3’650.000 rupias en objetos de valor. Este último valor equivale a más de 184 millones de pesos.

En Twitter, las autoridades indicaron que gracias a las cámaras de seguridad, ya se pudieron identificar a 2 de los 3 delincuentes que participaron en el robo —registrado el pasado 11 de septiembre—.

A continuación puede ver el video del asalto:

In Aligarh , then men rob a jewellery shop following full ‘covid protocol’ – walk in wearing masks , get hands sanitised and then whip out a gun and rob the establishment ! @aligarhpolice have promised swift action … pic.twitter.com/hTOREmEg2W

— Alok Pandey (@alok_pandey) September 11, 2020