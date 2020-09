El sujeto usó un destornillador, una palanca, un cincel y otras pequeñas herramientas para cavar un túnel que conectaba con una alcantarilla; el hueco tenía 30 metros de largo y 50 centímetros de ancho, informó Daily Mail.

De acuerdo con el medio, las autoridades creen que Changpan tuvo acceso a esas herramientas gracias a la cocina de la cárcel, donde se llevaban a cabo trabajos de construcción.

Yusri Yunus, vocero de la policía de Yakarta, aseguró que al parecer el fugitivo planeó su fuga durante unos 5 o 6 meses; además, se cree que programó su fuga para que coincidiera con el cambio de guardia, recogió el rotativo británico.

El mismo diario señaló que esta es la segunda ocasión en la que Changpan escapa de la cárcel: la primera vez ocurrió en enero de 2017, después de hacerle un agujero a la pared de un baño; el hombre fue recapturado a los 3 días.

Este es un video que muestra al chino saliendo por una alcantarilla y caminando tranquilamente después de su cometido:

Watch the moment Chinese drug trafficker, Cai Changpan facing death sentence escaped jail through sewage pipes in Indonesia.

🎥: @MailOnline #TIME100 #bbnaija pic.twitter.com/A0QtbAsV5B

— #BBNAIJA | Lailasnews.com (@Lailasnews_com) September 23, 2020