“Yo; con las uñas, que todo lo trabajo con la poca ayuda de las personas que confían en mí y me ayudan…”, decía la mujer, mientras se mostraba sorprendida por lo ocurrido.

Ella continuaba con su soliloquio, pero en ese momento llegó un uniformado y dijo qué era lo que había pasado.

“Diga, diga que iba transitando sin casco, sin Soat y sin revisión técnico-mecánica; por eso se le hizo el procedimiento”, manifestó el agente de tránsito.

Allí la mujer se refirió al policía y continuó mostrando su indignación. “Este señor me detuvo, no quiso entender por qué voy de esta manera”, exclamaba ella.

Finalmente, el patrullero volvió a aparecer en el video, solamente para repetirle lo que había dicho anteriormente. “Usted no llevaba ni casco, ni revisión, ni Soat; por eso se le hizo el procedimiento, señora”, indicó él.

La mujer, identificada como Karol Soto Fernández, no aclaró lo ocurrido y simplemente publicó en su cuenta de Instagram: “¡cómo es la vida!, para esto sí me publican. No he conseguido que una página grande publique lo del refugio, pero esto sí. ¿Adivinen quién pagó para que hicieran esto?