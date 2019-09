En el recorrido, Khan hacía una transmisión en vivo para sus más de 200.000 seguidores en la red social Tick Tock. De repente, el conductor pierde el control y se estrella contra una barra de seguridad que está en medio de la avenida.

De acuerdo con el medio The News, Khan no falleció en el lugar del accidente y fue trasladado a un hospital, pero horas después murió por la gravedad de las heridas.

Por su parte, los 3 amigos del ‘influencer’ murieron al instante por el fuerte impacto. Los fallecidos rondaban los 20 años, indicó el mismo medio.

Según un testigo consultado por el portal, varias partes del vehículo quedaron esparcidas a ambos lados de la vía.

El medio local indicó que el accidente se originó, al parecer, por exceso de velocidad, pero se abrió una investigación al respecto.

A continuación, el video del siniestro del ‘influencer’:

#daniyalkhan tiktok famous star died in car accident. Accident video is here #TikTok #ripdaniyalkhan pic.twitter.com/YNyIDY7Oft

15 Sep 2019 #Islamabad express highway accident Daniyalkhan tiktok in this Accident other 3

May his soul rest in peace daniyal & other friends#DaniyalKhan#Rip pic.twitter.com/qLampnBqL3

— Najaf zahra (@hijabza72928322) September 16, 2019