Un video que circula en redes muestra que la mujer, de 34 años, provocó una potente llamarada que explotó en su cara y la lanzó hacia atrás, por lo que se alejó del lugar gateando. Segundos después, cuando vio que era un poco más seguro, regresó por sus cosas y se marchó.

En un comunicado, la policía de la ciudad informó que el hecho se registró hacia las 5 de la tarde del pasado martes, y que Hayes fue arrestada por incendio provocado y daños criminales a la propiedad.

De acuerdo con ese reporte, a la mujer la identificaron gracias a que un testigo anotó la placa del carro en el que ella se movilizaba.

Las autoridades también señalaron que el carro incendiado se echó a perder en su totalidad; la policía no reveló la identidad de la víctima ni por qué Hayes le incendió el vehículo.

A continuación, el video:

This what happens when you wanna be a crazy bih but you not smart 💀😭😭 pic.twitter.com/OV1JISmkON

— Eric Whoreman (@BRob_ThatGuy) July 23, 2020