Autumn Cathey, como se identificó la joven, publicó la semana pasada un video en su cuenta de Tiktok, donde mostró el feo final que tuvo la idea de mostrar a sus seguidores cómo se ponía ella y sus amigos al tomar varias mimosas, bebida hecha con champaña y jugo de naranja.

En los primeros segundos del video viral se le escucha a la joven ‘tiktoker’ decir: ‘Esta soy yo después de (tomar) 4 mimosas’. Una vez enfocaba a sus amigos, ellos decían cuántos cócteles habían bebido.

Hasta ese momento todo estaba bajo control, pero luego de seguir tomando mimosas y emborracharse, Autumn Cathey decidió subirse en los hombros de uno de sus acompañantes y ahí ocurrió el accidente.

ME AT THE END: 😨

‼‼‼‼‼

OMG UPDATE FROM THE AMAZING GIRL HERSELF: THEY GLUED THEM B*TCHES BACK ON!!!!!! 😭 pic.twitter.com/h4btWpVYXW

— 👁👅👁 (@fernvndooo) April 6, 2021