De acuerdo con el diario local The New Indian Express, las imágenes fueron capturadas el pasado domingo en medio de una masiva subida de casos nuevos y muertes provocadas por el coronavirus en el país asiático.

El mismo medio identificó al habitante de calle como Swami y a la esposa fallecida, aparentemente por COVID-19, como Nagalaxmi, quienes solían vivir cerca de una estación de tren y trataban de sobrevivir mendigando.

Aunque la policía de Kamareddy le entregó 2.500 rupias (unos 125.000 pesos colombianos) a Swami para que enterrara a su esposa fallecida, el indigente no encontró un taxi o vehículo privado que lo llevara hasta el cementerio porque los conductores habían escuchado el rumor de que la mujer murió por coronavirus, indica el rotativo indio.

Por ello, el hombre decidió echarse al hombre el cuerpo sin vida de su amada y caminar 3 kilómetros hasta llegar al cementerio y poder enterrarla. Cámaras de seguridad de la zona capturaron el desgarrador momento y en redes sociales se viralizó el video.

He had to walk with the body for more than 4kms for cremation. Railway police gave him 2500Rs for final rites but not a single vehicle was willing to take the body. ఒక కాకి చచ్చిపోతేనే, 100 కాకులు వచ్చి వాలుతాయి?! pic.twitter.com/5qsfxVQFXc

— Syed Rizwan Qadri (@Qadrisyedrizwan) April 26, 2021