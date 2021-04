Las personas infectadas con el coronavirus tres semanas después de haber recibido una dosis de la vacuna tienen entre 38% y 49 % menos de probabilidades de transmitir el virus a los miembros de su hogar que las que no han sido vacunadas, informó Public Health England (PHE) en un comunicado.

Este nivel de protección, que se observa en torno al decimocuarto día después de la vacunación, es similar independientemente de la edad de la persona vacunada o de las personas que viven en la vivienda.

Este estudio siguió a 57.000 personas de 24.000 hogares donde una persona vacunada dio positivo y las comparó con casi un millón de contactos de personas no vacunadas.

Los hogares se consideran lugares de “alto riesgo” en términos de transmisión, y “se podrían ver resultados similares en áreas con riesgos de transmisión similares, como viviendas compartidas y cárceles”, recalcó PHE.

Señaló además que una dosis de la vacuna permite, después de cuatro semanas, reducir el riesgo de desarrollar síntomas entre un 60 y un 65 %.

Estudios anteriores de PHE demostraron que las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca habían permitido prevenir 10.400 muertes en personas mayores de 60 años a finales de marzo.

Wonderful news this morning! A study out of PHE shows 38-49% relative reduction in transmission in breakthrough cases after just ONE dose of Pfizer or AstraZeneca’s vaccine. This, on top of infection effectiveness, gives 75-82% effective transmission reduction from just ONE dose!

— Mac n’ Chise 🧬🦠🧫 (@sailorrooscout) April 28, 2021