Miles Penrose publicó en su cuenta de Instagram el angustioso video que él mismo grabó mientras veía venir una monumental avalancha. En un primer momento pensó que la nieve no iba a llegar donde estaba junto a su hermano y 4 amigos, pero al verse en peligro, trató de huir en una moto de nieve, pero ya era demasiado tarde.

Penrose además de los videos y fotos de ese momento, relató con detalles lo que para él es un completo milagro, pues todos hubieran podido morir por estar mirando y grabando la avalancha, en vez de huir rápidamente.

“Cuando terminé de grabar a mi hermano, la montaña tembló. Mi pensamiento original fue: terremoto. Cuando me di vuelta y miré hacia arriba, vi que se acercaba la ola de nieve”, contó en dicha red social.

El estadounidense detalló que conoce la zona muy bien porque desde los 8 años ha paseado por ahí en las motos de nieve junto a su hermano, por eso sintió un poco de confianza cuando sintió que había temblado.

“De alguna manera, solo me moví unos 20 metros y quedé encima de la nieve (MILAGRO). Solo estando enterrado hasta la parte inferior de mi pecho, me desenterré. Podía escuchar los gritos en la radio, podía escuchar a alguien en los árboles, pero no sabía dónde”, agregó Penrose.

Estaba buscando desesperado a su hermano menor. Cuando logró apagar las motos, para que el ruido de sus motores lo dejaran escuchar de dónde provenían los gritos de auxilio, lo encontró, afortunadamente, con vida.

“Déjame decirte que no hay peor sentimiento que tener a tu hermano pequeño enterrado. Seguí su voz y vi la parte superior de su casco negro y comencé a cavar. Aproximadamente 60 segundos después, descubrí su rostro. Él estaba bien”, indicó.

Después de salvar a su hermano, fue a buscar a sus amigos, que de milagro, como lo relata Miles Penrose, también estaban con vida y sin ninguna herida grave.

Ellos tuvieron suerte, pero el día anterior, también en Utah, otra avalancha en el Cañón Millcreek acabó con la vida de 4 esquiadores, mientras que otros 4 tuvieron que ser rescatados, informa CBS.

