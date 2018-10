En esas imágenes, divulgadas a finales de septiembre pasado, aparecía una joven llamada Anna Dovgaliuk alegando que, para ella, era “agresión de género” el hecho de que hubiera hombres que ocuparan más de un asiento en el transporte público.

La grabación tuvo tal impacto, que se viralizó en poco tiempo y miles de usuarios cuestionaron el comportamiento de Anna y las supuestas feministas que la ayudaron a producirlo.

Hace poco, medios como Daily Mail y The Verge informaron que la historia podría tratarse de un montaje. Citando un portal ruso, The Verge señaló que uno de los hombres que aparece en el video viral reconoció que todo fue actuado. Al parecer, el sujeto escribió lo siguiente en Facebook:

“Nos arrojaron agua encima. Esa sensación de cuando llegas a grabar con dos pantalones de repuesto y te vas con un sueldo”.

Daily Mail, por su parte, citó una página web contra el Kremlin dirigida por la Unión Europea. Esta se llama EU vs Disinformation, y allí apuntan a que “el gobierno ruso creó el video para provocar una reacción violenta contra las feministas”.

De acuerdo con el diario inglés, el video habría sido planeado y producido por In The Now, “un canal de medios sociales en inglés que es propiedad del medio estatal RT Russia Today”.